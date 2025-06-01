كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أثار المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي، سيموني إنزاجي، الشكوك حول مستقبله مع ناديه عقب الخسارة بخماسية نظيفة على يد باريس سان جيرمان مساء يوم أمس السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ردّ عما إذ سيكون مدربًا لكأس العالم للأندية:"لا أعرف كيف أجيب على هذا السؤال ولكني جئتُ هنا لأُعرب عن احترامي وأدبي بعد هذه الهزيمة المؤلمة".

وأضاف مدرب إنتر:"لقد شعرنا بخيبة أمل ويجب أن نبقي رؤوسنا مرفوعة، ونعلم أننا واجهنا فريقًا يستحق الفوز".

وتربط تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية اسم مدرب إنتر إنزاجي بمفاوضات متقدمة مع نادي الهلال السعودي لتدريب فريقه خلفًا للبرتغالي جيسوس الذي رحل عقب ودافع دوري أبطال أسيا للنخبة من دور نصف النهائي.

ويستعد فريق إنتر والهلال للمشاركة بمونديال الأندية إذ يقع الفريق الإيطالي رفقة مجموعة تضم أندية: مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني، ريفر بلايت الأرجنتيني، فيما يتواجد الفريق السعودي رفقة مجموعة تضم أندية: ريال مدريد الإسباني، ريد بول سالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.

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