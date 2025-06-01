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إنتر ميامي ينذر الأهلي قبل كأس العالم للأندية بخماسية ضد كولومبوس (فيديو)

12:18 م الأحد 01 يونيو 2025

فريق إنتر ميامي

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كتب ـ محمد الميموني:

فاز إنتر ميامي على نظيره كولومبوس بخماسيبة مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الأمريكي الممتاز قبل إنطلاق كأس العالم للأندية.

وتعد هذه المباراة بمثابة الإنذار للأهلي قبل انطلاق المونديال الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ويفتتح فريق الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية بمواجهة نظيره إنتر ميامي يوم الأحد 15 يونيو الجاري في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في تمام الساعة 3 فجرًا على ستاد "هارد بارك".

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الأهلي كأس العالم للأندية الدوري الأمريكي إنتر ميامي كولومبوس
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