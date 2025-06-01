كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم، أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي اليوم، على ستاد "الدفاع الجوي".

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره صن داونز اليوم، على ستاد "الدفاع الجوي" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق بيراميدز اللقاء، طامحا في ملامسة الذهب الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، خاصة وأن نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا، وانتهت بهدف لكل فريق، تصب في صالح الفريق المصري.

ويسعى بيراميدز إلى استكمال مشواره المميزة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، خلال النسخة الحالية، حيث خاض الفريق الموسم الحالي، 15 مباراة في البطولة، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 9 مباريات، حضر التعادل في 4 لقاءات ولم يتلقى سوى هزيمتين فقط.

وسجل لاعبو بيراميدز خلال الموسم الحالي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا 35 هدفا، فيما تلقت شباكهم 13 هدفا فقط.

ويحتل الثنائي إبراهيم عادل وفيستون ماييلي، قائمة هدافي فريق بيراميدز خلال النسخة الحالية من بطولة دوري الأبطال، برصيد 5 أهداف لكلا منهما.

وكان بيراميدز تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، عقب الفوز على حساب نظيره أورلاندو الجنوب أفريقي في نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.