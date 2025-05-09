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عادل تيري هنري.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الكتاب

01:45 م الجمعة 09 مايو 2025

محمد صلاح (1)

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كتبت-هند عواد:

توج المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، المقدمة من رابطة الكتاب والنقاد، للمرة الثالثة في مسيرته.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة الكتاب والنقاد الإنجليزي، أن محمد صلاح توج بالجائزة بعدما حصل على تصويت نسبة تصويت تجاوزت 90% من 900 عضو، مشيرة إلى أن هذه النسبة هي أكبر فوز في القرن الحالي.

وعادل محمد صلاح رقم تيري هنري لاعب أرسنال السابق، كأكثر لاعب يتوج بالجائزة ثلاث مرات، بعد فوزه موسمي 2017-18 و2021-22.

جدير بالذكر أن محمد صلاح توج مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، قبل أيام، وسجل 28 هدفا وصنع 18 خلال 35 لقاء بالمسابقة، ليصبح خامس الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، برصيد 185 هدفا.

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محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي جائزة جديدة لمحمد صلاح رابطة الكتاب
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