ضمن اهتمامات الأهلي.. أرقام المدرب الإسباني جارسيابيمينتا

كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "ماركا" الإسبانية، مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع الإسباني جارسيا بيمينتا مدرب لاس بالماس وإشبيلية السابق.

وذكرت الصحيفة، أن الأهلي مستعدا لدفع أي ثمن للتعاقد مع المدرب، إلا أن الأخير لديه أولويات أخرى.

وغادر جارسيا بيمينتا إشبيلية قبل أسابيع، بعدما خاض 34 مباراة مع الفريق، وفاز في 11 مباراة، وخسر 14 مباراة وتعادل في 9 مباريات.

مسيرة جارسيا بيمينتا التدريبية

بدأ جارسيا بيمينتا صاحب الـ50 عاما، مسيرته التدريبية في يوليو 2001، عندما تولى منصب المدرب المساعد لفريق برشلونة تحت 16 عاما، حتى أصبح المدير الفني للفريق في يوليو 2006.

وتولى جارسيا بيمينتا القيادة الفنية لفرق المراحل المختلفة في فريق برشلونة، حتى يناير 2022، عندما تولى تدريب نادي لاس بالماس حتى يونيو 2024.

وخاض نادي لاس بالماس 105 مباريات مع فريق لاس بالماس، وفاز الفريق في 41 مباراة وخسر 31 لقاء، فيما انتهت 33 مباراة تحت قيادته بالتعادل.

ومع إشبيلية، قاد جارسيا بيمينتا الفريق في 34 مباراة، وحصد معهم 42 نقطة في الدوري البرتغالي.

وحقق جارسيا بيمينتا بطولة وحيدة طوال مسيرته التدريبية، وهي الدوري الأوروبي للشباب مع فريق برشلونة تحت 19 عاما.

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