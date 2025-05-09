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"أنت وحش".. نجم إنتر ميلان يشيد بلاعب برشلونة

09:51 ص الجمعة 09 مايو 2025

برشلونة ضد إنتر ميلان (2)

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كتب - محمد القرش:

أشاد نجم فريق إنتر ميلان، أليساندرو باستوني، بلاعب نادي برشلونة بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2025.

وكتب باستوني في منشور عبر منصة "إنستجرام": "الآن فقط بدأتُ أُدرك الإنجاز المذهل الذي حققناه يوم الثلاثاء".

وأضاف: "الجهد الذي بذلناه على أرض الملعب كان هائلاً، وقد قُدِّرَ لنا، بل وأكثر، بفضل طاقة جماهيرنا التي لا تُنسى".

وواصل: "أنا ممتنٌّ لكل زميل في الفريق: الروح، والشغف، والقلب. القتال إلى جانبكم هو ما يجعل كل تضحيةٍ منذ صغرنا تستحق العناء".

وتغنى: "أُقدِّرُ خصومنا، لقد أظهروا قوةً وقلباً لا يُصدقان، وتحيةٌ خاصةٌ لطفلٍ رائعٍ للغاية، لامين يامال، أنت وحش".

واختتم نجم الإنتر: "إلى جميع مشجعي إنتر، أراكم في ميونيخ، شكرًا لكم على كل شيء".

يُذكر أن فريق إنتر ميلان سيلاقي باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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