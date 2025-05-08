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"بعد صعود باريس".. موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

12:24 ص الخميس 08 مايو 2025
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    باريس سان جيرمان
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    إنتر ميلان ضد برشلونة
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كتب - يوسف محمد:

ضمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الصعود في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب نظيره أرسنال الإنجليزي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في إياب نصف نهائي البطولة.

وتمكن باريس سان جيرمان من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على فريق أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بمجموع المباراتين، بعد انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت في إنجلترا، بفوز باريس بهدف دون مقابل.

ويضرب فريق باريس سان جيرمان موعدا قويا مع إنتر ميلان الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكن الأخير من تحقيق الفوز على برشلونة بنتيجة 7-6 بمجموع المباراتين.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، يوم 31 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مكساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا.

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باريس سان جيرمان وأرسنال دوري أبطال أوروبا موعد نهائي دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان
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