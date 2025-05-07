"سنرسله للأهلي في طائرة خاصة".. رئيس الخلود يتحدث عن مصير أليو ديانج

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد آل خليفة رئيس الخلود السعودي، عن مصير المالي أليو ديانج لاعب الفريق، في حال رغبة النادي الأهلي في استعارته.

ويلعب ديانج ضمن صفوف الخلود منذ بداية الموسم الحالي، على سبيل الإعارة من الأهلي، لنهاية الموسم.

وقال آل خليفة في تصريحات عبر القناة الأولى: "إعارة أليو ديانج ممتدة معنا حتى 30 يونيو، كما أننا نرغب في استمرار اللاعب ضمن صفوفنا، لكن إذا طلب الأهلي استعادته نحن لا نمانع "سنرسل اللاعب في طائرة خاصة إلى مصر".

وأضاف: "الأهلي لم يتواصل معنا حتى الآن بشأن عودة ديانج، ونهاية الموسم في الدوري السعودي يوم 30 مايو وإذا طلب الأهلي استعادة ديانج للمشاركة في مونديال الأندية لن نرفض".

واختتم رئيس الخلود: "سددنا جميع المستحقات المالية في صفقة ديانج، كما سددنا غرامة إضافية بقيمة 10% لتأخرنا في إرسال قيمة الإعارة".

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