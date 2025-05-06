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نجم إنتر ميلان يتغنى بلامين يامال قبل مباراة الإياب

07:10 م الثلاثاء 06 مايو 2025

لامين يامال ضد باستوني

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كتب - محمد القرش:

تغني نجم فريق إنتر ميلان، أليساندرو باستوني، بلامين يامال لاعب برشلونة قبل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال باستوني في تصريحات صحفية: "أُعجبتُ بمدى تحسّنه منذ بطولة يورو 2024. لقد لعبتُ ضد العديد من اللاعبين المميزين طوال مسيرتي".

وأضاف: "من حيث العمر والقدرة على الإبداع، يُعد يامال بالفعل أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل".

وتقام مباراة الإياب بين برشلونة وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 3-3.

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