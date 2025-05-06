موقف ديمبلي وأمنيته الوحيدة.. تصريحات لويس إنريكي قبل صدام آرسنال

كتب- محمد عبدالهادي:

عبّر المدرب الإسباني لويس إنريكي عن تفاؤله الكبير بأداء فريقه باريس سان جيرمان قبل مواجهة أرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا جاهزية لاعبيه وإصرارهم على بلوغ النهائي.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي:"عثمان ديمبيلي سيكون متاحًا غدًا، لقد تدرب معنا لمدة يومين متتاليين، وجاهزيته تعزز خياراتنا الهجومية".

وتابع:" سنخوض المباراة بأسلوبنا المعتاد دون الدخول في حسابات معقدة، نحن نشعر بالحماس والفخر، لقد تطورنا كثيرًا على مدار البطولة ونريد مواصلة هذا النهج حتى النهاية".

وأضاف المدرب الإسباني:"يجب أن نكون مركزين من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، وسنبقى أوفياء لمبادئنا، ونلعب بطريقتنا المعتادة دون تراجع".

وعن تقييمه لخصمه، قال:"سنواجه خصمًا جريحًا سيقاتل حتى النهاية، وعلينا أن نقدم أداءً يوازي ما فعلناه في الذهاب لنتمسك بأهدافنا".

وتحدث إنريكي بإعجاب عن مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، قائلاً:

"أعرف أرتيتا منذ أن كان لاعبًا صغيرًا، كان يتمتع بشخصية قوية، وقد أصبح مدربًا رائعًا، أتمنى له النجاح، لكن ليس غدًا".

وعند سؤاله عن تطور الفريق الباريسي تحت قيادته، أوضح:

"الموسم الأول دائمًا يكون مرحلة تقييم، أما الموسم الثاني فهو مرحلة البناء الحقيقي، نحن في مسار تصاعدي، وسنواصل العمل على تطوير الفريق".

وعن مباراة إنتر وبرشلونة في نصف النهائي الآخر، قال مبتسمًا:

"أتعرق فقط من التفكير فيها، لدي ارتباط عاطفي كبير ببرشلونة، لكن أمنيتي الوحيدة أن يتأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي".

وحول تصادف المواجهة مع عيد ميلاده، علّق إنريكي:

"لا أحب التفكير في عيد ميلادي، لكن لدي فرصة جديدة غدًا، وآمل أن تكون مناسبة سعيدة هذه المرة".