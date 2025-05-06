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7 معلومات وأرقام عن مباراة برشلونة وإنتر ميلان بدوري الأبطال

11:42 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

مباراة برشلونة وإنتر ميلان

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كتب- محمد عبدالهادي:

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت مباراة برشلونة وإنتر ميلان، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويحتضنها ملعب "جوزيبي مياتزا".

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن اللقاء كالتالي:

1- مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بتعادل مثير (3-3)، في اللقاء الذي أُقيم الأربعاء الماضي على ملعب "مونتجويك".

2- يبحث فريق برشلونة عن كسر العقدة التي تلاحقه، حيث خسر آخر أربع زيارات له في نصف نهائي دوري الأبطال منذ عام 2011.

3- التقى برشلونة وإنتر ميلان في 17 لقاء من قبل في جميع المسابقات، فاز الفريق الكتالوني في 8 وخسر 3 وتعادلا في 6 مواجهات.

4- يدير مباراة برشلونة وإنتر ميلان تحكيميا البولندي سيمون مارتشينياك.

5- برشلونة يملك في حصيلته 5 ألقاب من دوري الأبطال، بينما يملك الإنتر لقبين فقط.

6- آخر زيارة لبرشلونة إلى معقل الإنتر كانت في دور المجموعات من نسخة 2022، حين خسر بهدف دون رد.

7- أول ظهور لبرشلونة على ملعب "جوزيبي مياتزا" يعود إلى 30 سبتمبر 1959، حين فاز بنتيجة 4-2 في إياب ربع نهائي كأس المعارض.

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مباراة برشلونة وإنتر ميلان دوري أبطال أوروبا ملعب جوزيبي مياتزا
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