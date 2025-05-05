"أصعب قرار في حياتي".. أرنولد يودع جماهير ليفربول برسالة حزينة

كتب- محمد عبدالهادي:

نشر الظهير الأيمن لفريق ليفربول ألكسندر أرنولد، رسالة وداع حزينة للجماهير بعد إعلان رحيله رسميا عن الأنفيلد بنهاية الموسم الجاري، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف ريال مدريد.

ونشر أرنولد بيان رسمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رسالة وداع جاءت كالتالي:

"بعد 20 عامًا داخل أسوار نادي ليفربول، حان الوقت لأؤكد أنني سأغادر في نهاية هذا الموسم، دون شك، هذا هو أصعب قرار اتخذته في حياتي.

وتاعب: "أعلم أن كثيرين منكم تساءلوا عن السبب أو شعروا بالإحباط لعدم حديثي عن الأمر في وقت سابق، لكن كانت نيتي دائمًا أن أُبقي كامل تركيزي على مصلحة الفريق، والتي كانت تتمثل في تحقيق اللقب رقم 20.

وواصل أرنولد: "هذا النادي كان كل حياتي، عالمي بأكمله، على مدار 20 عامًا، من الأكاديمية وحتى يومنا هذا، فإن الدعم والحب الذي شعرت به من الجميع داخل وخارج النادي، سيبقى محفورًا في قلبي إلى الأبد، وسأظل مدينًا لكم جميعًا".

وأكمل : "لكنني لم أعرف يومًا شيئًا خارج هذا النادي، وقراري اليوم هو من أجل خوض تحدٍ جديد، والخروج من منطقة الراحة، ودفع نفسي للأمام على المستويين الاحترافي والشخصي، لقد أعطيت كل ما أملك في كل يوم ارتديت فيه قميص هذا النادي، وآمل أنكم شعرتم أنني كنت وفيًا لكم خلال تلك الرحلة.

واختتم: "من أعماق قلبي، أشكر كل من كان جزءًا من رحلتي، المدربين، المديرين، زملائي، العاملين في النادي، وجماهيرنا الرائعة، على 20 عامًا لن تُنسى، لقد كنت محظوظًا بما يكفي لتحقيق أحلامي هنا، وسأظل ممتنًا دومًا للحظات المميزة التي عشتها معكم جميعًا، حبي لهذا النادي لن يموت أبدًا".