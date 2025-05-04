"يعرفه الأهلي والزمالك".. الكشف عن حكم مباراة برشلونة وإنتر ميلان بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النقاب عن حكم المباراة المرتقبة بين فريقي برشلونة وإنتر ميلان، والتي ستجمع بينهما الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز الإنتر بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، ليدخل الفريقان مباراة الإياب بحثًا عن خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

من هو حكم مباراة برشلونة وإنتر ميلان؟

من المقرر أن يدير المباراة تحكيميًا البولندي شيمون مارتشينياك ويعاونه كل من توماس ليستكيفيتش وآدم كوبسيك، على أن يكون باول راشكوسكي حكما رابعا.

ومن المقرر أن يتواجد الثنائي الهولندي دينيس هيجلر وبول فان بويكيل، في غرفة تقنية الفيديو للمباراة المرتقبة بين إنتر وبرشلونة.

ولا يعد الحكم البولندي شيمون مارتشينياك غريبًا عن الكرة المصرية، حيث سبق له وأدار قمة الأهلي والزمالك في موسم 21-2020، والتي فاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 2-1.

وأدار مارتشينياك 5 مباريات لبرشلونة سابقًا فاز في لقاء وحيد وتعادل في اثنتين وخسر مثلهما، بينما أدار للإنتر 9 مباريات خسر في 4 وتعادل في 3 وفاز في مباراتين.