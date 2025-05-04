مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
16:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
15:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

"يعرفه الأهلي والزمالك".. الكشف عن حكم مباراة برشلونة وإنتر ميلان بدوري الأبطال

12:07 م الأحد 04 مايو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الحكم البولندي سيمون مارتشينياك
  • عرض 16 صورة
    الحكم سيمون مارتشينياك في مباراة فرنسا والأرجنتين
  • عرض 16 صورة
    الحكم سيمون مارتشينياك في مبارةا الأهلي والزمالك
  • عرض 16 صورة
    الحكم سيمون مارتشينياك في مباراة فرنسا والأرجنتين
  • عرض 16 صورة
    برشلونة ضد بوروسيا دورتموند (3)
  • عرض 16 صورة
    برشلونة
  • عرض 16 صورة
    برشلونة
  • عرض 16 صورة
    مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند
  • عرض 16 صورة
    مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند
  • عرض 16 صورة
    برشلونة ضد بوروسيا دورتموند (6)
  • عرض 16 صورة
    برشلونة
  • عرض 16 صورة
    برشلونة
  • عرض 16 صورة
    برشلونة وانتر ميلان 3
  • عرض 16 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
  • عرض 16 صورة
    كابشن احتفال كوندي لاعب برشلونة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النقاب عن حكم المباراة المرتقبة بين فريقي برشلونة وإنتر ميلان، والتي ستجمع بينهما الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بفوز الإنتر بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، ليدخل الفريقان مباراة الإياب بحثًا عن خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

من هو حكم مباراة برشلونة وإنتر ميلان؟

من المقرر أن يدير المباراة تحكيميًا البولندي شيمون مارتشينياك ويعاونه كل من توماس ليستكيفيتش وآدم كوبسيك، على أن يكون باول راشكوسكي حكما رابعا.

ومن المقرر أن يتواجد الثنائي الهولندي دينيس هيجلر وبول فان بويكيل، في غرفة تقنية الفيديو للمباراة المرتقبة بين إنتر وبرشلونة.

ولا يعد الحكم البولندي شيمون مارتشينياك غريبًا عن الكرة المصرية، حيث سبق له وأدار قمة الأهلي والزمالك في موسم 21-2020، والتي فاز بها الفارس الأبيض بنتيجة 2-1.

وأدار مارتشينياك 5 مباريات لبرشلونة سابقًا فاز في لقاء وحيد وتعادل في اثنتين وخسر مثلهما، بينما أدار للإنتر 9 مباريات خسر في 4 وتعادل في 3 وفاز في مباراتين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة وإنتر ميلان شيمون مارتشينياك مارتشينياك حكم مباراة برشلونة وإنتر ميلان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات