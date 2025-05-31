لماذا رفض أشرف حكيمي الاحتفال بهدفه في مرمى إنتر ميلان؟

كتب - محمد القرش:

سجل الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي هدف تقدم باريس سان جيرمان في مرمى إنتر ميلان خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الجارية الآن.

ورفض حكيمي الاحتفال بهدفه متوجها إلى جماهير إنتر ميلان رافعا يده نحوهم نوعا من الاعتذار عن تسجيل الهدف.

وكمعظم اللاعبين الذين يرفضون الاحتفال عند تسجيل أهداف في مرمى فريق سبهم لهم أن لعبوا له، فعل الظهير الأيمن المغربي.

وانتقل أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان في موسم 2021/22 قادما من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 68 مليون يورو.

ويتقدم العملاق الباريسي على نظيره الإيطالي بهدفين دون رد حتى الآن، وحال استمرت تلك النتيجة يحصد باريس لقب دوري أبطال أوروبا الأول تاريخيا.