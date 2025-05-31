كتب - يوسف محمد:

دقائق قليلة تفصلنا عن إنطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فيما يطمح فريق إنتر ميلان إلى إضافة اللقب الرابع في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وعلى الجانب الأخر، يسعى لاوتارو مارتينيز قائد فريق إنتر ميلان الإيطالي، إلى تسجيل رقما تاريخيا في البطولة، حال تمكن من تسجل هدفا في مباراة اليوم أمام باريس سان جيرمان.

رقم تاريخي ينتظر لاوتارو مارتينيز

وحال تمكن قائد فريق إنتر ميلان، من تسجيل هدف في مباراة اليوم، سيصبح سادس لاعب في تاريخ البطولة، يسجل في جميع الأدوار الاقصائية للبطولة في موسم واحد.

وسبق وتمكن 5 لاعبين من التسجيل في جميع الأدوار الاقصائية بالبطولة من قبل، بداية من دور الـ 16 وحتى المباراة النهائية، هم "فرانك لامبارد موسم (2007-2008)، دييجو ميليتو (2009-2010)، ميسي (2010-2011)، كريستيانو رونالدو (2013- 2014)، ساديو ماني (2017-2018)".

وشارك صاحب الـ 27 عاما ، خلال الموسم الحالي في 13 مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين.

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