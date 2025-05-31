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"نثق في قدراتنا".. لاعب صن داونز يتحدث عن مواجهة بيراميدز في نهائي دوري الأبطال

05:53 م السبت 31 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

تحدث المدافع الجنوب أفريقي كيكانا لاعب فريق صن داونز، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام نظيره بيراميدز غدا، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره صن داونز غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كيكانا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي: "مباراة الذهاب أمام فريق بيراميدز كانت صعبة للغاية، لكننا نمتلك ثقة كبيرة في أنفسنا وفي قدرتنا على تقديم مستوى مميز غدا".

وأضاف: "نعرف ما يجب علينا فعله في مباراة الغد، الطريقة التي سوف نواجه بها فريق بيراميدز في النهائي وسنعمل على تقديم الدعم القوي لبعضنا البعض طوال المباراة".

ويذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين فريقي بيراميدز وصن داونز، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، بجنوب أفريقيا.

ويطمح فريق بيراميدز غدا في الخروج بنتيجة إيجابية، تساعده في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

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بيراميدز ضد صن داونز نهائي دوري أبطال أفريقا موعد مباراة بيراميدز وصن داونز دوري أبطال أفريقيا
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