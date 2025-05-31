شاهد هدف مرموش الفائز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

حصد مرموش جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لموسم 2024/25، بفضل صاروخيته في مرمى بورنموث، في الجولة 37 من البريمرليج.

وافتتح المصري التسجيل بتسديدة صاروخية من مسافة 30 ياردة في الدقيقة 14 من يوم 20 مايو، ليقود مانشستر سيتي إلى فوز 3-1 على بورنموث في مباراتهم قبل الأخيرة من الموسم.

وجاء الهدف بعدما استلم مرموش الكرة في منتصف ملعب بورنموث، ثم انطلق نحو المرمى قبل أن يسدد كرة قوية مرت من فوق الحارس كيبا أريزابالاجا، وسكنت الزاوية العليا للمرمى.

وحصد هدف عمر أكبر عدد من الأصوات من قبل الجمهور ولجنة من خبراء كرة القدم الإنجليزية، ليتصدر قائمة مختصرة ضمت أيضًا كل الفائزين بجائزة هدف الشهر في موسوعة جينيس لموسم 2024/25.

وتفوق المصري على أهداف كارلوس باليبا، وديفيد بروكس، وينس كاجوست، وجون دوران، وألكسندر إيزاك، ونيكولاس جاكسون، وكاورو ميتوما، وكول بالمر، وهاري ويلسون.