قرار من إنتر خلال مباراة باريس سان جيرمان بعد وفاة بيليجريني

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن قرار اتخذته إدارة نادي ميلان قبل مباراة فريقها أمام نظيره باريس سان جيرمان بعد وفاة الرئيس التاريخي لناديها إرنستو بيليجريني الذي وافته المنية في وقت سابق من اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 84 عامًا.

ويلتقي فريق إنتر نظيره باريس سان جيرمان عند العاشرة من مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة نادي إنتر قررت ارتداء شارات سوداء خلال مباراة باريس حدادًا وتكريمًا للراحل بيليجريني.

وكان بيليجريني قد تولى رئاسة مجلس إدارة نادي إنتر خلال الفترة من 1984 حتى 1995.

وذكر النادي الإيطالي عبر بيان رسمي صادر اليوم:""لقد تركنا الرئيس إرنستو بيليجريني، على مدار أحد عشر عامًا، قاد إنتر بحكمة وشرف وعزيمة، وترك بصمة لا تُنسى في تاريخ نادينا،إنتر ميلان وجماهير النيراتزوري كافة يشاركون عائلة بيليجريني حزنهم العميق".

وكان إنتر قد تأهل إلى النهائي على حساب نظيره برشلونة بعدما فاز إياب برباعية مقابل ثلاثة أهداف بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وتأهل فريق باريس إلى الدور ذاته على حساب نظيره أرسنال إذ انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدف نظيف وكرر الفوز في الإياب بهدفين مقابل هدف.

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