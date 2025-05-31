

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال هيرويج دي بروين والد ووكيل لاعب مانشستر سيتي السابق، كيفن دي بروين، إن علاقة ابنه والنجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح طيبة.

وأضاف والد دي بروين في تصريحات لقناة أون سبورت 2 مساء أمس الجمعة:" دائمَا ما يتحدث محمد صلاح ودي بروين عقب المباريات ليست بينهما صداقة مقربة ولكن علاقتهما طيبة وأطفال محمد صلاح يتواجدون بالمدرسة ذاتها التي تضم أطفال كيفن".

وأشار هيرويج إلى أن أطفال محمد صلاح سبق وحضروا حفلات أعياد الميلاد الخاصة بأطفال كيفن دي بروين:"أعتقد أن صداقتهما ستستمر فهما يتشاركان المستوى والاحترام والتحديات والتمسك بأحلامهما".

وأتم وكيل دي بروين تصريحاته بالتنويه إلى أن نجله يريد الاستمرار في المستوى العالِ بكرة القدم:"لدينا خيارات كثيرة ولكن لا يمكنني كشف المزيد من التفاصيل".

يذكر أن محمد صلاح ودي بروين قد تزاملا بصفوف تشيلسي ولكن رحلّ اللاعب البلجيكي لصفوف فولفسبورج الألماني ورحلّ النجم المصري إلى صفوف فيرونتينا الإيطالي.

وانتهت علاقة دي بروين صاحب الـ 33 عاماً التعاقدية مع مانشستر سيتي مع نهاية موسم 2024/25.

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