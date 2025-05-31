"دو ر خفي للدون".. تقرير يكشف مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن مستقبل النجم البرتغالي بصفوف نادي النصر كريستيانو رونالدو مع فريقه بعد نهاية تعاقده مع نهاية الموسم الجاري 2024/25.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، عبر تقرير لها مساء أمس الجمعةـ أن رونالدو أصبح مقتنعًا بالاستمرار مع فريق النصر وتجديد التعاقد؛ إذ رفض بحسب الصحيفة بشكل قاطع جميع العروض المقدمة له من أندية داخلية وخارجية ووجه فريق أعماله وشركته التسويقية بإغلاق أي باب تفاوض في الوقت الحالي أو المستقبلي بشأن الانتقال.

وكشفت الصحيفة السعودية عن دور خفي لرونالدو خلال الفترة الجارية؛ إذ يعمل بالتنسيق مع المدير الرياضي لفريق النصر على التدعيمات الصيفية لتعزيز الصفوف، بجانب قيامه بتصالات مباشرة بينه وبين عدد من اللاعبين في أندية أوروبية الذين أبدو رغبتهم في تمثيل الفريق بالموسم المقبل.

وكان رونالدو قد وجه رسالة غامضة بخصوص مستقبل مع نادي النصر عقب نهاية الموسم إذ كتب عبر حسابه بمنصة إكس:"انتهى هذا الفصل، القصة؟ ما زالت قيد الكتابة، شكرًا للجميع".

رونالدو قد حصد بلقب هداف الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي برصيد 25 هدفًا بفارق هدفين عن المحترف الإنجليزي بصفوف الأهلي إيفان توني.

صاحب الـ40 عامًا كان قد حصد لقب الهداف كذلك بالموسم الماضي حين سجل 35 هدفًا بفارق 7 أهداف عن النجم الصربي بصفوف الهلال ميتروفيتش.

ولم يتوّج رونالدو مع النصر منذ انضمامه للفريق في يناير 2023 بأي بطولة باستثناء البطولة العربية في موسمه الأول.

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