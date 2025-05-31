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تردد القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

12:15 م السبت 31 مايو 2025

باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

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القاهرة ـ مصراوي

يلتقي باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميلان اليوم السبت 31 مايو، في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على ملعب "أليانز".

تردد القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و نظيره إنتر ميلان

ونعرض لكم في السطور التالية تردد القنوات كالتالي:

لتردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قنوات بين سبورت على سهيل سات:

التردد: 11566.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قنوات بين سبورت على عرب سات:

التردد: 12379.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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باريس سان جيرمان إنتر ميلان نهائي دوري أبطال أوروبا
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