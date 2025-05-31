تردد القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا
القاهرة ـ مصراوي
يلتقي باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميلان اليوم السبت 31 مايو، في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.
وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على ملعب "أليانز".
تردد القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و نظيره إنتر ميلان
ونعرض لكم في السطور التالية تردد القنوات كالتالي:
لتردد: 11054.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
تردد قنوات بين سبورت على سهيل سات:
التردد: 11566.
الاستقطاب: أفقي (H).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
تردد قنوات بين سبورت على عرب سات:
التردد: 12379.
الاستقطاب: عمودي (V).
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
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