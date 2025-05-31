شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد صلاح شارك صورًا جديدة من احتفالاته مع ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي، فيما نشر مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي تعاقده مع شركة تسويق إسبانية، بينما شارك إمام عاشور لاعب الأهلي منشور زوجته وهي تتابع أحدث ظهور إعلامي له.

وشارك محمود عبدالمنعم "كهربا" المحترف المصري بصفوف التحدي الليبي صورة له مع مشجع الأهلي الراحل أمح، مُذيلاً إياها برسالة مؤثرة، فيما شارك حسين الشحات متابعيه صورة احتفالاته مع أطفاله بالتتويج بلقب الدوري مع الأهلي.

وأعاد لاعب الأهلي عمر السولية نشر صورة تجمعه مع مشجع الأهلي الشهير عمر فرج، بينما أعاد أكرم توفيق نشر صورة تجمعه بالفنان أحمد فهيم.

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