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ستوري نجوم كرة القدم.. احتفالات صلاح.. رسالة مؤثرة من كهربا للراحل أمح.. خطوة جديدة لمصطفى شوبير

12:47 ص السبت 31 مايو 2025
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    ستوري حسين الشحات واحتفاله مع أطفاله بلقب الدوري
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    ستوري عمرو السولية مع عمر فرج
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    ستوري كهربا عن أمح
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    ستوري محمد صلاح بالاحتفال بالدوري الإنجليزي
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    ستوري محمد صلاح مع درع الدوري الإنجليزي
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    ستوري محمد صلاح من جلسة تصوير له احتفالًا بالتتويج بالدوري
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    ستوري محمود عبدالمنعم كهربا لاعب التحدي الليبي
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    ستوري مصطفى شوبير مع أشرف بنشرقي
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    ستوري مصطفى شوبير وإعلانه عن خطوة جديدة بالتعاقد مع شركة تسويق إسبانية
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    ستوري وسام أبو علي مهاجم الأهلي
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    ستوري أكرم توفيق مع الفنان أحمد فهيم
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    ستوري إمام عاشور
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محمد صلاح شارك صورًا جديدة من احتفالاته مع ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي، فيما نشر مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي تعاقده مع شركة تسويق إسبانية، بينما شارك إمام عاشور لاعب الأهلي منشور زوجته وهي تتابع أحدث ظهور إعلامي له.

وشارك محمود عبدالمنعم "كهربا" المحترف المصري بصفوف التحدي الليبي صورة له مع مشجع الأهلي الراحل أمح، مُذيلاً إياها برسالة مؤثرة، فيما شارك حسين الشحات متابعيه صورة احتفالاته مع أطفاله بالتتويج بلقب الدوري مع الأهلي.

وأعاد لاعب الأهلي عمر السولية نشر صورة تجمعه مع مشجع الأهلي الشهير عمر فرج، بينما أعاد أكرم توفيق نشر صورة تجمعه بالفنان أحمد فهيم.

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ستوري نجوم كرة القدم إمام عاشور محمد صلاح أكرم توفيق
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