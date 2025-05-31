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كيف سيقضي محمد صلاح عطلته الصيفية؟

09:00 ص السبت 31 مايو 2025
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    محمد صلاح يتجول في شوارع اليونان
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    محمد صلاح يقضي عطلته في اليونان
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    محمد صلاح يقضي عطلته في اليونان ١
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    محمد صلاح في اليونان
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كتبت-هند عواد:

قبل بداية كل موسم، يقضي محمد صلاح عطلته في أماكن مختلفة، لكنها عادة ما تبدأ من مصر، مسقط رأسه رفقة عائلته.

وفي العام الماضي قبل انطلاق موسم 2024-2025، قضى محمد صلاح عطلته رفقة أصدقائه في جزيرة ميكونوس اليونانية، وذلك بعدما قضى فترة مع عائلته في مدينة العالمين الجديدة.

وأنهى صلاح الموسم بطلا و هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز، محطما عدة أرقام قياسية، ليقرر مجلس إدارة ليفربول الاحتفاظ بنجم الفريق وتجديد التعاقد معه لعامين.

أين يقضي محمد صلاح عطلته الصيفية؟

كشف محمد صلاح، خطته لقضاء عطلته الصيفية الحالي، وقبل انطلاق موسم 2025-2026، خاصة مع غياب الريدز عن بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق بعد أسبوعين.

وقال محمد صلاح في حوار أجراه مع إحدى شركات الاتصالات: "عطلتي الصيفية؟ "نازل" مصر في البداية، بعدها سأسافر إلى جزر المالديف (تقع في جنوب آسيا) مع زوجتي وابنتي، وبعدها سأسافر إلى مكان في فرنسا".

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