قبل موقعة اليوم.. آخر 10 فائزين بدوري أبطال أوروبا
كتب - محمد القرش:
ساعات قليلة تفصلنا عن بداية موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/25 بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.
وخلال السطور التالية نعرض آخر 10 فائزين بدوري أبطال أوروبا، حيث حصد ريال مدريد 5 بطولات خلال تلك الفترة.
آخر 10 فائزين بدوري أبطال أوروبا
- برشلونة - 2015
- ريال مدريد - 2016
- ريال مدريد - 2017
- ريال مدريد - 2018
- ليفربول - 2019
- بايرن ميونخ - 2020
- تشيلسي - 2021
- ريال مدريد - 2022
- مانشستر سيتي - 2023
- ريال مدريد - 2024
وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أليانز أرينا الألماني.
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