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قبل موقعة اليوم.. آخر 10 فائزين بدوري أبطال أوروبا

05:25 ص السبت 31 مايو 2025

دوري أبطال أوروبا

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كتب - محمد القرش:

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/25 بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

وخلال السطور التالية نعرض آخر 10 فائزين بدوري أبطال أوروبا، حيث حصد ريال مدريد 5 بطولات خلال تلك الفترة.

آخر 10 فائزين بدوري أبطال أوروبا

- برشلونة - 2015

- ريال مدريد - 2016

- ريال مدريد - 2017

- ريال مدريد - 2018

- ليفربول - 2019

- بايرن ميونخ - 2020

- تشيلسي - 2021

- ريال مدريد - 2022

- مانشستر سيتي - 2023

- ريال مدريد - 2024

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أليانز أرينا الألماني.

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