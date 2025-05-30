"قبل نهائي الأبطال".. تاريخ مواجهات إنتر ميلان وباريس سان جيرمان

كتب - يوسف محمد:

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم حول العالم غدًا السبت، إلى ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا، لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا غدا، بين فريقي باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "أليانز أرينا".

وكان باريس سان جيرمان تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، عقب التغلب على فريق أرسنال الإنجليزي في نصف النهائي، فيما صعد فريق إنتر ميلان إلى الدور ذاته، عقب الفوز على حساب برشلونة في نصف النهائي.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وإنتر ميلان

وستكون هذه هى المواجهة الأولى، التي تجمع بين الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث لم يتقابل الفريقان وجهًا لوجه في أي مباراة رسمية من قبل.

وخلال 5 مباريات ودية جمعت بين الفريقين من قبل، تمكن الفريق الباريسي من تحقيق الفوز في 3 مباريات، حقق الفريق الإيطالي الفوز في مباراتين.

وسجل لاعبو باريس سان جيرمان 7 أهداف في مرمى باريس سان جيرمان، فيما تلقت شباكهم 4 أهداف فقط.

وبالنظر إلى القيمة التسويقية للفريقين، فإننا نجد أن باريس سان جيرمان هو صاحب القيمة التسويقية العالية بقيمة تصل إلى 923.50 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لإنتر ميلان 663.80 مليون يورو.

ويعد النجم الجورجي كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان، هو أعلى لاعبي الفريق الفرنسي من حيث القيمة التسويقية، بقيمة بلغت 80 مليون يورو.

وفي السياق ذاته، يعد النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هو أعلى لاعبي إنتر ميلان، من حيث القيمة التسويقية بقيمة بلغت 95 مليون يورو.

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