عمر مرموش ينافس على جائزة جديدة داخل مانشستر سيتي

كتب- يوسف محمد:

أعلن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن قائمة الأهداف المرشحة للحصول على جائزة أفضل هدف في الموسم المنقضي 2024-2025.

واستعرض الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من الأهداف المميزة التي أحرزها لاعبي الفريق خلال الموسم المنقضي داخل النادي.

وشهدت قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف لفريق مان سيتي في الموسم، تواجد هدف النجم المصري عمر مرموش، الذي أحرزه في مرمى بورنموث، في الجولة الـ 37 بالدوري الإنجليزي.

وضمت قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في مان سيتي خلال الموسم الحالي، هدف مرموش في مرمى بورنموث، كوفاسيتش أمام فولهام، دوكو ضد فولهام ونوتنجهام فورست، جفارديول ضد وولفرهامبتون، إيميليو لورانس ضد نوريتش، ريكو لويس ضد كريستال بالاس، هدف اللاعبة فيف ميديما ضد أستون فيلا وجيس بارك ضد كريستال بالاس.

وكان مرموش، انضم إلى فريق مان سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وشارك صاحب الـ 25 عاما، خلال الموسم الحالي رفقة مان سيتي في 22 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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