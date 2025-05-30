لوران بلان وميشيل جونزاليس.. من يتفوق في كأس الملك؟

كتبت-هند عواد:

يتجدد اللقاء بين الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد وخصمه الإسباني ميشيل جونزاليس مدرب القادسية، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الثنائي، إذ أنهما تنافسا للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014، عندما كان بلاس يقود باريس سان جيرمان، فيما تولى ميشيل تدريب أولمبياكوس اليوناني.

في تلك المباراة، تفوق بلان على جونزاليس، عندما فاز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-1، وفي لقاء الإياب تفوق الفرنسي مرة أخرى وفاز بنتيجة 2-1.

وبعد عامين من تلك المواجهة، تكرر اللقاء في الدوري الفرنسي 2015-2016، عندما تولى ميشيل تدريب مارسيليا، وتفوق بلان للمرة الثالثة والرابعة ذهابا وإيابا، بنفس النتيجة 2-1.

لوران بلان وميشيل جونزاليس في الدوري السعودي

وصل لوران تفوقه على الإسباني في الدوري السعودي، عندما فاز الاتحاد على القادسية بنتيجة 3-1 ذهابا والتعادل 1-1 إيابا، لتكون نتيجة إجمال المواجهات في صالح لوران بـ5 انتصارات وتعادل وحيد.

وسجل لاعبو الاتحاد 92 هدفا تحت قيادة لوران بلان في 38 مباراة هذا الموسم، واستقبلت شباكهم 40 هدفا.

موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يلتقي الاتحاد والقادسية، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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