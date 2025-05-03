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ميدو: لو كنت مدير رياضي للنصر مش هجدد عقد رونالدو

07:55 م السبت 03 مايو 2025

مكسيكي يدعو كريستيانو رونالدو للصعود معه على حلبة

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كتب - نهى خورشيد:

تحدث أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وقال رونالدو في تصريحات عبر أحد القنوات التلفزيونية:"رونالدو لا يهتم إلا بتحقيق هدفه الشخصي بالوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، دون النظر لمصلحة الفريق أو الفوز بالبطولات الجماعية".

وأضاف:"كل ما يعنيه هو جمع أكبر قدر ممكن من الأموال، ويرى في السعودية فرصة ذهبية لذلك".

وأتم حديثه قائلاً:"لو كنت مديراً رياضياً في نادي النصر، لما جددت عقده، وكنت سأُفضل التعاقد مع مهاجم قوي وبناء فريق متماسك بدلاً من دفع أموال طائلة للاعب لا يُفيد الفريق جماعياً".

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