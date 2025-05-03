ميدو: لو كنت مدير رياضي للنصر مش هجدد عقد رونالدو

كتب - نهى خورشيد:

تحدث أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وقال رونالدو في تصريحات عبر أحد القنوات التلفزيونية:"رونالدو لا يهتم إلا بتحقيق هدفه الشخصي بالوصول إلى 1000 هدف في مسيرته، دون النظر لمصلحة الفريق أو الفوز بالبطولات الجماعية".

وأضاف:"كل ما يعنيه هو جمع أكبر قدر ممكن من الأموال، ويرى في السعودية فرصة ذهبية لذلك".

وأتم حديثه قائلاً:"لو كنت مديراً رياضياً في نادي النصر، لما جددت عقده، وكنت سأُفضل التعاقد مع مهاجم قوي وبناء فريق متماسك بدلاً من دفع أموال طائلة للاعب لا يُفيد الفريق جماعياً".

أحمد حسام ميدو: هدف رونالدو الأول الوصول للهدف رقم 1000 فقط وليس تحقيق بطولة مع النصر.. ولو كنت المدير الرياضي لن أجدد له @midoahm#دورينا_غير_على_قناة_السعودية #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/7xPpeDRG00 — #دورينا_غير (@SBA_sport) April 30, 2025

اقرأ أيضًا:

"الموسم الأول بمشاركة القطبين".. سيدات مسار يتوّجن بالدوري المصري للموسم الثاني تواليًا

بعد التتويج.. كم يجني ليدز بعد التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز؟