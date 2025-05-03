مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
16:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
15:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

فاردي يطلق صافرة إيقاف مباراة ليستر بعد إصابة الحكم

06:10 م السبت 03 مايو 2025

جيمي فاردي يطلع صافرة إيقاف المباراة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شهدت الدقيقة 20 من مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون التي أقيمت اليوم السبت، إصابة ديفيد ويب حكم اللقاء.

واصطدم حكم المباراة بلاعب من فريق ليستر ليسقط أرضا واضعا يده على عينه اليسرى، والذي سارع جيمي فاردي للإطمئنان عليه والإمساك بالصافرة وإطلاقها من أجل إيقاف المباراة.

وبعد توقف المباراة لمدة 10 دقائق تم فيهم علاج الحكم، تم استبداله بالحكم الرابع صامويل باروت.

ويتقدم ليستر سيتي على نظيره ساوثهامبتون بثنائية دون رد بعد انتهاء شوط المباراة الأول، ضمن مواجهات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضًا:

ليدز يونايتد يحصد لقب التشامبيونشيب بفارق الأهداف

بيسيرو يوجه عدد من الرسائل إلى لاعبي الزمالك قبل مباراة البنك الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جيمي فاردي الدوري الإنجليزي إصابة حكم المباراة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأكثر في تاريخ الدوري.. ويليان يحقق رقما قياسيا تاريخيا بالبريميرليج

إعلان

إعلان

الأرصاد تحذر: سحب رعدية وأمطار في هذه المناطق خلال ساعات