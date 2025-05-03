من الهبوط إلى الحلم الآسيوي.. الأهلي السعودي يكتب فصلًا جديدًا في تاريخه

كتبت-هند عواد:

ساعات قليلة تفصل أهلي جدة السعودي، عن إنجاز تاريخي، بخوض نهائي دوري أبطال آسيا، بمواجهة كاواساكي الياباني.

ويواجه الأهلي نظيره كاواساكي، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب الإنماء في جدة، في إطار منافسات نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويعتبر أهلي جدة ممثل الكرة السعودية في النهائي القاري، بعدما أقصى الهلال، وودع النصر البطولة بالهزيمة من كاواساكي.

ويدخل الأهلي المباراة ضد فريق ياباني، لأول مرة في تاريخه، إلا أن كاواساكي يواجه فريق سعودي لثاني مرة، بعدما فاز على النصر في نصف النهائي.

العودة من الموت

قبل عامين وبالتحديد في 2023، رفض لاعبو الأهلي الاحتفال بتتويجهم بدوري الدرجة الثاني وعودتهم من جديد إلى دوري روشن السعودي.

وقال رئيس أهلي جدة وليد معاذ، في تصريحات لقناة "الرياضية السعودية": "النادي استحقاقاته أكبر، شاركنا في البطولة لظرف استثنائي، رجعنا لمكاننا الطبيعي تقديراً للجماهير التي تعبت معنا هذه السنة، الأهلي مر بانتصارات كبيرة، شهدها الكبير والصغير، كنا نتمنى اليوم نكون في مكاننا الطبيعي، إنّها أزمة والحمد لله تجاوزناها".

وكان هبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى عام 2022، حدثا بارزا في الدوري السعودي، إذ أنها كانت المرة الأولى في تاريخه.

ومع عودة الأهلي إلى دوري روشن من جديد، أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثالث، برصيد 65 نقطة، واحتاج إلى موسمين للوصول إلى النهائي القاري.

ورغم ابتعاد أهلي جدة عن المربع الذهبي في الموسم الحالي، إلا أنه أصبح على بعد خطوة واحدة من إنجاز قاري، بالعودة إلى منصات التتويج من جديد، عن طريق دوري أبطال آسيا.

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