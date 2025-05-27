"ارتبط اسمه بالزمالك".. محمد شريف يودع الخليج السعودي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
ودع المحترف المصري بصفوف الخليج محمد شريف ناديه بعد انتهاء موسم 2024/25 من بطولة الدوري.
ونشر محمد شريف صورة عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة Story، مدوناً:"شكرًا الخليج".
اللاعب صاحب الـ 29 عاماً شارك خلال الموسم الجاري بقميص الخليج بـ 23 مباراة سجل خلالها 3 أهداف خلال 575 دقيقة لعب.
المهاجم المصري الدولي كان قد انضم لصفوف الخليج خلال الانتقالات الصيفية بموسم 23/24 بعقد لمدة موسمين انتهى بنهاية موسم 2024/25.
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في وقت سابق، توصل مسؤولوه لاتفاق مع محمد شريف لاعب الخليج للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل 2025/26، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
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