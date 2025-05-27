كتب- محمد عبدالهادي:

في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع نادي النصر السعودي، بدأت التكهنات تزداد حول إمكانية انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادٍ جديد يشارك في كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

ينتهي عقد كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، مع النصر في 30 يونيو المقبل، ما يفتح الباب أمام احتمالات عديدة بشأن مستقبله، لا سيما في ظل غياب أي إعلان رسمي حول تجديد عقده مع "العالمي".

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، برز اسم نادي مونتيري المكسيكي كأحدث المهتمين بالتعاقد مع رونالدو، من أجل تدعيم صفوفه خلال مشاركته المرتقبة في مونديال الأندية.

ولفتت الصحيفة إلى أن النادي المكسيكي يسعى لإبرام صفقة مدوية تليق بحجم البطولة، رغم أن التفاصيل المتعلقة بعرض مونتيري لم تتضح بعد.

وفي حال تمت الصفقة، سيكون رونالدو على موعد مع لم شمله مع زميله السابق في ريال مدريد، المدافع الإسباني سيرجيو راموس، الذي انضم لمونتيري مؤخراً، حيث سبق وأن شكّلا معاً أحد أعمدة الفريق الملكي بين عامي 2009 و2018.

وكان رونالدو قد أثار الجدل في الساعات الماضية بعد ختام الدوري السعودي بعدما كتب عبر حسابه، انتهي هذا الفصل والقصة مستمرة"..