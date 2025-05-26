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"لابد من احترام ذلك".. زيدان يكشف عن الوجهة التدريبية التي يريدها

09:41 م الإثنين 26 مايو 2025
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    المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم زين الدين زيدان، في صورة مؤرخة 29 تشرين الأول/اكتوبر 2017.
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    الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد خلال مباراة فريقه ضد ايبار في مدريد في 22 تشرين الاول/اكتوبر 2017
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    زين الدين زيدان
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، عن الوجهة التدريبية التي يرغب بها خلال الفترة المقبلة بعد غياب قرابة 4 سنوات عن آخر فترة كان بها مديرًا فنيًا لفريق ريال مدريد.

وقال زيدان في تصريحات لموقع فوت ميركاتو اليوم الإثنين:"لقد أوقفت مسيرتي التدريبية بشكل مؤقت نوعًا ما ولكنني أشعر أنني مدرب 100% وبما أشعر أنني لدي القدرة فلدي الرغبة في تدريب المنتخب لكن حاليًا هناك مدرب في تلك المهمة وفريق ويجب احترام ذلك".

وأضاف المدرب الفرنسي:"أنا أحترم كرة القدم والناس ولذلك الأمر ليس مناسبًا تمامًا لكن عندما يأتي الوقت المناسب فسيكون من دواعي سروري تولي المهمة إذا ما أتيحت لي الفرصة".

زيدان لم يعرف خلال مسيرته التدريبية سوى ريال مدريد الذي تدرج به كمدربًا للفئات السنية حتى الفريق الرديف ثم أصبح مديرًا فنيًا في موسم 15/16 حتى موسم 17/18 وموسم 18/19 حتى 20/21.

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