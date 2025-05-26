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15 صورة ترصد أول ظهور لـ كارلو أنشيلوتي مع البرازيل

12:10 م الإثنين 26 مايو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، الظهور الأول للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ريو دي جانيرو، وذلك لتولي مهامه كمدير فني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، ليصبح بذلك أول مدرب أجنبي يقود "السيليساو" منذ عام 1965.

يأتي هذا التعيين بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع أندية كبرى مثل ريال مدريد، ميلان، وتشيلسي، حيث يُعتبر أنشيلوتي من أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب في تاريخ اللعبة.

وصل أنشيلوتي إلى البرازيل بعد أيام قليلة من وداعه لريال مدريد، حيث قاد الفريق في آخر مباراة له بالفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 2-0.

ومن المقرر أن يُقدم رسميًا كمدرب للمنتخب اليوم الاثنين، حيث سيعلن عن أول قائمة للاعبين استعدادًا لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

ماذا ينتظر أنشيلوتي مع البرازيل؟

تنتظر أنشيلوتي تحديات كبيرة في بداية مشواره مع البرازيل، حيث سيقود الفريق في مواجهتين مهمتين أمام الإكوادور في 5 يونيو وباراجواي في 10 يونيو.

ويحتل المنتخب البرازيلي حاليًا المركز الرابع في جدول التصفيات برصيد 21 نقطة، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، بما في ذلك خسارة قاسية أمام الأرجنتين بنتيجة 4-1 .

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كارلو أنشيلوتي البرازيل ريو دي جانيرو السيليساو
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