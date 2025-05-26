3 تحديات لأنشيلوتي مع منتخب البرازيل

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم يستغرق الأمر سوى ساعات بعد وداعه بمعقل ريال مدريد سانتياجو برنابيو ليصل المدير الفني الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي إلى البرازيل استعداداً لبدء مهمته مع "السيليساو ".

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق من شهر مايو الجاري تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديراً فنياً للمنتخب الأول، ليصبح أول مدرب أجنبي في تاريخ منتخب السامبا.

وينتظر أنشيلوتي صاحب الـ 65 عاماً عدة تحديات مع منتخب البرازيل نستعرضها خلال السطور التالية:

1) الظهور الأول على رأس القيادة الفنية لمنتخب

رغم أن مسيرة أنشيلوتي التدريبية بدأت كمدرب مساعد بمنتخب إيطاليا موسم 92/93 فور اعتزاله كرة القدم بقميص ميلان إلا أنه لم يتولى منصب المدير الفني لأي منتخب خلال مسيرته الزاخرة مع الأندية.

وسيكون التحدي الأول لأنشيلوتي كيف سيتعامل كمدير فني لمنتخب لا يتدرب لاعبوه كل يوم بل خلال التجمعات بالتوقفات الدولية وهل سيكون قادرًا على توصيل أفكاره والاعتياد على هذا النظام التدريبي الجديد.

2) إنقاذ البرازيل

آخر مباراة لمنتخب البرازيل شهدت هزيمة قاسية برباعية مقابل هدف على يد المنتخب الأرجنتيني وينتظر منتخب البرازيل مباراتين خلال توقف يونيو المقبل؛ إذ سيحل ضيفًا على نظيره الإكوادوري يوم الجمعة 6 يونيو ويستضيف باراجواي يوم 11 من الشهر ذاته.

وسيكون التحدي الجديد لأنشيلوتي هو العودة بالبرازيل لطريق الانتصارات وإنقاذه من سلسلة النتائج المتذبذبة بالنسخة الجارية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

3) فرص المونديال

منتخب البرازيل يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن أوروجواي صاحب المركز الثالث ومنتخب باراجواي صاحب المركز الخامس.

وكذلك بفارق نقطة عن منتخب كولومبيا صاحب المركز السادس و نقطتين عن منتخب الإكوادور الوصيف، فيما يتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب بـ 31 نقطة فيما يحتل منتخب فنزويلا المركز السابع برصيد 15 نقطة.

وسيكون التحدي الثالث هو الحفاظ على فرص منتخب البرازيل في التأهل لكأس العالم 2026 الذي سيتواجد بنسخته التي تستضيفها الولايات المتحدة 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية.