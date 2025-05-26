هدف واحد يفصل صلاح عن تحقيق رقما تاريخيا بالدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

أنهى محمد صلاح لاعب ليفربول موسم 2024/2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيل هدف تعادل الريدز في مرمى كريستال بالاس.

واقتب صلاح من تحقيق رقما تاريخيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يفصله هدفا واحد من معادلة أندي كول رابع هدافي البريميرليج عبر التاريخ برصيد 187 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.محمد صلاح - 186 هدفا في 301 مباراة

6.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

7.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة