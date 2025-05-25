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أول تعليق من صلاح بعد الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي

10:03 م الأحد 25 مايو 2025

محمد صلاح مع جائزتي الهداف والأكثر تمريرا (2)

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كتب - نهى خورشيد

تحدث محمد صلاح عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي رقم 20 في تاريخ ليفربول، وتحطيمه للعديد من الأرقام القياسية التاريخية.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها الصحف الإنجليزية بعد الاحتفال لقب الدوري الإنجليزي: "لفريق يسير في الاتجاه الصحيح، لقد أبرموا صفقات جيدة".

وأضاف: "هناك صفقات يتم الحديث عنها لكنها لم تكتمل بعد، ولكن هناك مفاوضات جادة بشأنها".

واختتم المصري: "سعيد بتحقيق الدوري الإنجليزي وتحطيم العديد من الأرقام القياسية، بجانب جائزتي الهداف والأكثر تمريرا، هذا هو أفضل موسم لي مع ليفربول بالدوري الإنجليزي".

يُذكر أن محمد صلاح سجل هدف تعادل ليفربول مع كريستال بالاس 1-1، في الجولة 38 من الدوري الممتاز.

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