صلاح يغرد وحيدا.. الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز
كتب - نهى خورشيد
انتهت منافسات موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد بإقامة 10 مباريات في توقيت واحد.
وعزز محمد صلاح صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 29 هدفا، بفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.
الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي
1. محمد صلاح (ليفربول) - 29 هدفا
2. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 23 هدفا
3. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 22 هدفا
4. بريان مبيومو (برينتفورد) - 20 هدفا
5. كريس وود (نوتنجهام فورست) - 20 هدفا
6. يوان ويسا (برينتفورد) - 19 هدفا
7. أولي واتكينز (أستون فيلا) - 16 هدفا
8. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 15 هدفا
9. كول بالمر (تشيلسي) - 15 هدفا
10. ماتيتا (كريستال بالاس) - 14 هدفا
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