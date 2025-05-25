صلاح يغرد وحيدا.. الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب - نهى خورشيد

انتهت منافسات موسم 2024/25 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد بإقامة 10 مباريات في توقيت واحد.

وعزز محمد صلاح صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 29 هدفا، بفارق 6 أهداف عن صاحب المركز الثاني ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.

الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي

1. محمد صلاح (ليفربول) - 29 هدفا

2. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) - 23 هدفا

3. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 22 هدفا

4. بريان مبيومو (برينتفورد) - 20 هدفا

5. كريس وود (نوتنجهام فورست) - 20 هدفا

6. يوان ويسا (برينتفورد) - 19 هدفا

7. أولي واتكينز (أستون فيلا) - 16 هدفا

8. ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - 15 هدفا

9. كول بالمر (تشيلسي) - 15 هدفا

10. ماتيتا (كريستال بالاس) - 14 هدفا