اليوم.. نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان وسيمبا التنزاني

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد فريق نهضة بركان المغربي لخوض مهمة من العيار الثقيل اليوم الأحد، حين يلتقي مع نظيره سيمبا التنزاني، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدفين دون رد، ليضع قدمًا للتويج بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعدما توج مسبقًا بنسختي 2020 و 2021.

موعد مباراة سيمبا ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة سيمبا التنزاني ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6 تعليق جواد بدة.

ويقدم الفريق المغربي موسمًا استثنائيًا بعدما توج هذا العام بلقب الدوري المغربي، ليصبح على أعتاب تحقيق ثنائية تاريخية.