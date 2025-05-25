قناة SSC السعودية: إنزاجي وافق على تدريب الهلال

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الإعلامي عبدالعزيز الجوهر، مقدم برنامج "برا 18" على قناة SSC SPORTS السعودية، إن المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي سيميوني إنزاجي قد وافق على تدريب الهلال.

وكان فريق الهلال قد أنهى علاقته التعاقدية مع المدير الفني البرتغالي جيسوس بعد وداع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور نصف النهائي.

وأشار الجوهر، خلال حلقة أمس السبت من برنامجه:"إنزاجي سيوقع على عقود تدريب الهلال عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيتولى تدريب الفريق في كأس العالم للأندية".

هذا يأتي بالتزامن مع إعلان تقارير صحفية عالمية رفض إنزاجي مهمة تدريب الهلال.

صحيفة ليكيب الفرنسية، كانت قد أوضحت في تقرير سابق لها أن عرض الهلال لتولي إنزاجي المهمة الفنية كان بعقد يمتد حتى يونيو 2027 مقابل 50 مليون يورو في الموسم.

ومن المقرر أن يلتقي إنتر نظيره باريس سان جيرمان يوم 31 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يستعد الهلال للمشاركة بكأس العالم للأندية بالولايات المتحدة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

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