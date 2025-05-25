كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول نظيره كريستال بالاس اليوم الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتقام مباراة الريدز أمام كريستال بالاس اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "آنفيلد"، في إطار منافسات الجولة ال 38 والأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي.

وكان فريق ليفربول، توج بشكل رسمي بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، عقب الفوز على حساب نظيره توتنهام في الجولة 34 بالدوري الإنجليزي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، أي قبل نهاية الموسم بأربع جولات.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى مواصلة تألقه رفقة الريدز خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات وبشكل خاص في البريميرليج.

أرقام محمد صلاح أمام كريستال بالاس

وخاض صلاح أمام فريق كريستال بالاس 15 مباراة من قبل، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 11 مباراة، حضر التعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مثلهما.

ونجح النجم المصري، خلال 15 مباراة خاضها أمام فريق كريستال بالاس، في المساهمة ب 13 هدفا، حيث سجل 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وحصل محمد صلاح خلال مواجهاته أمام فريق كريستال بالاس الإنجليزي، على بطاقة صفراء واحدة ولم يحصل على أي بطاقة حمرا.

ويحتل نجم المنتخب المصري حاليا، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي البريميرليج، برصيد 28 هدفا وبفارق 5 أهداف عن صاحب المركز الثاني ألكسندر إيزاك صاحب الـ 23 هدفا.

كما أن صلاح يعد أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي صناعة للأهداف، حيث تمكن من تقديم 18 تمريرة حاسمة.