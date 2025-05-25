ماذا يحدث حال تساوى صلاح مع مبابي في نقاط الحذاء الذهبي الأوروبي؟

كتب - محمد القرش:

يتبقى لقاء واحد فقط من أجل إسدال الستار على صاحب جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي 2025.

ويُمنح الحذاء الذهبي الأوروبي للاعب الذي يُسجل أكبر عدد من الأهداف في الدوريات المحلية الأوروبية.

واختيار الفائز بالجائزة الفردية يكون وفقا لنقاط كل لاعب، حيث يحصل اللاعبين داخل الدوريات الـ5 الكبرى (الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي) على نقطتين مقابل كل هدف، ويحصد باقي اللاعبين في الدوريات الأوروبية خارج الكبرى على نقطة ونصف.

ويتبقى لمحمد صلاح مباراة أخيرة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجهة كريستال بالاس غدا الأحد.

ماذا يحدث حال تساوى صلاح في نقاط الحذاء الذهبي؟

تُجرى تصفيات لتحديد الفائز في حال تعادل عدة لاعبين في النقاط. في حال التعادل، يُمنح اللاعب صاحب أقل عدد من الدقائق في اللعب الحذاء الذهبي.

وإذا استمر التعادل، يُمنح اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة الحذاء الذهبي، وإذا أدى ذلك أيضًا إلى التعادل، يفوز اللاعب صاحب أقل عدد من ركلات الجزاء المسجلة.

تصفيات:

1. أقل عدد من الدقائق في اللعب: إذا تعادل لاعبان أو أكثر في النقاط، يكون اللاعب صاحب أقل عدد من الدقائق في اللعب هو الفائز.

2. أكثر عدد من التمريرات الحاسمة: إذا استمر التعادل، يُمنح اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في دوريه الحذاء الذهبي.

3. أقل عدد من ركلات الجزاء المسجلة: إذا استمر التعادل، يفوز اللاعب صاحب أقل عدد من ركلات الجزاء المسجلة بالجائزة.

ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي

1. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 31 هدفا - 62 نقطة

2. فيكتور جيوكيرس (سبورتنج لشبونة) - 39 هدفا - 58.5 نقطة

3. محمد صلاح (ليفربول) - 28 هدفا - 56 نقطة

4. هاري كين (بايرن ميونخ) - 26 هدفا - 52 نقطة

5. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 25 هدفا - 50 نقطة

6. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 25 هدفا - 50 نقطة

7. ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) - 23 هدفا - 46 نقطة

8. عمر مرموش (فرانكفورت والسيتي) - 22 هدفا - 44 نقطة

9. ميكا بيريث (موناكو) - 24 هدفا - 42.5 نقطة

10. عثمان ديمبيلي (باريس) - 21 هدفا - 42 نقطة