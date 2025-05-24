كتب - يوسف محمد:

أنهى النجم المصري محمود حسن تريزيجيه موسمه رفقة فريق الريان القطري، الذي انتقل إليه، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من طرابزون سبور التركي.

وخاض تريزيجيه اليوم السبت مباراته الأخيرة رفقة الريان أمام فريق الغرافة، في نهائي كأس أمير قطر، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف.

ويستعد صاحب الـ30 عاما، للانضمام إلى النادي الأهلي بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أعلن المارد الأحمر التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي لمدة 5 سنوات، قادما من فريق طرابزون سبور التركي.

وشارك تريزيجيه، خلال الموسم الحالي رفقة فريق الريان القطري في 29 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن تريزيجيه، كان قد بدأ مشواره في صفوف المارد الأحمر، قبل أن يخوض العديد من التجارب الاحترافية الأوروبية، في صفوف الفرق التالية "أندرلخت البلجيكي، موسكرون البلجيكي، قاسم باشا التركي، أستون فيلا الإنجليزي وطرابزون سبور التركي".

ومع بداية الموسم الحالي خاض تريزيجيه، تجربته العربية الأولى خارج النادي الأهلي، بعدما انضم إلى فريق الريان في سبتمبر 2024.

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