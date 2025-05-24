كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز اقترب بيراميدز خطوة، من حصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، حيث بات بيراميدز بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة بالقاهرة، أو التعادل السلبي دون أهداف.

وتقام مباراة العودة بين بيراميدز وصن داونز، يوم الأحد الموافق 1 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث مباراة بيراميدز أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل بيراميدز وصن داونز بمطالعة الألبوم أعلاه:

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