كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني الألماني السابق لفريق ليفربول، يورجن كلوب، إنه أغلق التلفاز حين سمع صافرات استهجان جماهير الريدز ضد أرنولد خلال مباراة أرسنال.

وأشار كلوب، خلال كلمته بحفل مؤسسة ليفربول الخيرية، مساء أمس الجمعة، إلى أنه لا يرغب في أن يوجه أي شخص لتفكير معين ولكنه أغلق التلفاز حين سمع صافرات الاستهجان ضد اللاعب خلال المباراة.

وعلل المدرب الألماني تصريحاته بقوله:"أرنولد كان يقدم كل ما لديه للنادي وبعد 20 عاماً قرر الرحيل لنادِ آخر وإذ كان على شخص الغضب فهم ملاك النادي ولكنهم ليسوا كذلك ولايجب عليك أن تكون سعيدًا برحيله أرنولد ولكن لا تنسِ ما فعله لأجل النادي".

وأردف كلوب:"أرنولد حين كان في عامه الـ18 سجل ركلة حرة ضد هوفنهايم لولاها لما تأهلنا لدوري أبطال أوروبا وفعل أكثر شيء مخادع في العالم خلال مباراة برشلونة بصناعة الهدف الرابع وهي نتيجة لن تتكرر".

وأتم المدرب الألماني تصريحاته بقوله:"أرنولد سيتواجد مع نادِ آخر في الموسم المقبل وعلينا أن نقرر كيف سنتعامل معه".

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