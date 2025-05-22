كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الخميس الموافق 22 مايو الجاري، حفل رابطة الكتاب الرياضيين بإنجلترا، للكشف عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ويشهد الحفل حضور النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي يعد أبرز المرشحين لحصد الجائزة، نظرا لما قدمه مع الريدز طوال الموسم.

وقدم صلاح أداءً رائعا رفقة الريدز في البريميرليج، خلال الموسم الحالي 2024-2025، الذي توج به فريق ليفربول.

وخاض صلاح خلال الموسم الحالي رفقة الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي، 37 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 28 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة.

وأعلنت قناة "أون سبورت"، حصولها على حقوق بث حفل رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا، للإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي.

ويذكر أن محمد صلاح يحتل حاليا، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلال الموسم الحالي برصيد 28 هدفا.

والجدير بالذكر أن النجم المصري، سبق له وتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج المقدمة من رابطة الكتاب الرياضيين، في عام 2018.







