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"بعد أنباء انتقاله للسعودية".. باريس سان جيرمان يجدد عقد لويس كامبوس حتى 2030

07:20 م الخميس 22 مايو 2025
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كتب - نهى خورشيد

أعلنت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، المالكة لنادي باريس سان جيرمان، تجديد عقد المستشار الرياضي للباريسي لويس كامبوس لمدة خمس مواسم مقبلة حتى يونيو 2030.

وأكد بيان باريس سان جيرمان الرسمي الصادر اليوم الخميس على أن كامبوس سيواصل الإشراف على الاستراتيجية الرياضية للمجموعة، بما في ذلك الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب تقديم المشورة لنادي سبورتنج براجا، والبحث عن فرص استثمارية ومواهب جديدة ضمن مشروع "الملكية متعددة الأندية".

وكان كامبوس قد تولى منصبه في 2022 وأسهم في بناء فريق قوي بقيادة لويس إنريكي، تُوّج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، ويستعد حالياً لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم كامبوس بالعمل في الدوري السعودي، خلال الفترة الماضية، بجانب بعض المفاوضات من جانب ممثلي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره إنتر ميلان الإيطالي في نهائي البطولة القارية يوم 31 مايو الجاري على ملعب “أليانو آرينا”، في سعي لتحقيق ثلاثية تاريخية هذا الموسم.

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لويس كامبوس باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي دوري أبطال أوروبا انتر ميلان
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