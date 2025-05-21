التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد بنهائي الدوري الأوروبي

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، و آنجي بوستيكوجلو،المدير الفني لفريق توتنهام عن التشكيل الرسمي للاعبين لخوض المباراة المرتقبة التي تجمع بينهما ضمن منافسات نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2024/2025.

ويلاقي مانشستر يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، في نظامها الجديد على ملعب "سان ماميس"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو، لوك شو، دورجو.

خط الوسط: كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أمادو ديالو، راسموس هويلوند.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - روميرو - فان دي فين - أودجي.

في خط الوسط: بيسوما - بينتاكور - سار - جوهنسون.

في خط الهجوم: سولانكي - ريتشارلسون.