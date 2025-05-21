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على حساب الأهلي.. آنسات دجلة على بعد خطوة من حصد دوري الجمهورية

02:20 م الأربعاء 21 مايو 2025
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    فريق وادي دجلة 18 عاما
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    تعادل وادي دجلة مع الأهلي
  • عرض 4 صورة
    وادي دجلة والأهلي 18 عاما
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كتبت-هند عواد:

يقترب فريق كرة القدم للسيدات بنادي وادي دجلة من حسم لقب دوري الجمهورية آنسات 18 عاما.

وتعادل وادي دجلة مع الأهلي إيجابيا 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الخامسة من الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري.

ووصل وادي دجلة إلى النقطة رقم 13، فيما وصل رصيد الأهلي إلى النقطة العاشرة، وكان دجلة يحتاج إلى الفوز أو التعادل للاقتراب من حصد اللقب، إذ أنه فاز على الأحمر في مباراة الذهاب، ليتفوق عليه بثلاث نقاط.

وفي الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية، يواجه وادي دجلة بالم هيلز، ويحتاج للتعادل على الأقل لحسم اللقب، فيما يواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي، ويحتاج لهزيمة دجلة للتتويج بالبطولة.

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وادي دجلة دوري الجمهورية فريق كرة القدم للسيدات
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