مدرب مصطفي محمد.. نانت الفرنسي يعلن رحيل أنطوان كومبوار رسميًا

كتب- محمد عبدالهادي:

أتخذ نادي نانت الفرنسي قرارا هاما اليوم الثلاثاء، وذلك بإقالة مدربه أنطوان كومبوار عن الفريق مع نهاية منافسات الموسم الحالي 2024 - 2025.

وأعلن النادي الفرنسي رحيل أنطوانفي بيان رسمي جاء كالتالي: "يعلن نادي نانت الفرنسي عن انتهاء تعاونه مع أنطوان كومبوار، مدرب الفريق المحترف".

وتابع البيان:"بالعودة إلى قيادة الفريق في مارس 2024 في سياق صعب، تمكن أنطوان كومبوار من إعادة تعبئة المجموعة والحفاظ على النادي في الدوري الفرنسي".

وواصل:"هذا الموسم، حافظ مرة أخرى على النادي في الدرجة الأولى من خلال احتلاله المركز الثالث عشر في البطولة".

وأردف نامت في بيانه:" لقد أكد خلال الأشهر الـ14 الماضية تصميمه وولائه وارتباطه الصادق بنادي نانت، لكن بعد هذه الفترة الصعبة، يعتقد النادي أن هناك حاجة لدورة جديدة.

واختتم البيان:" يتوجه نادي نانت لكرة القدم بخالص الشكر إلى أنطوان كومبوار وجميع موظفيه على احترافيتهم والتزامهم اليومي. نتمنى لهم كل التوفيق في بقية حياتهم المهنية".